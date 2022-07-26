سیاسة

نائب رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعاً للجنة النيابية الخاصة

ناقش تداعيات القصف الأخير والتجاوزات المتكررة من الجانب التركي على السيادة العراقية
author_image مظفر مزوري
العراق اللجنة النيابية الخاصة قصف زاخو لجنة الامن والدفاع اللجنة الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- عقدت اللجنة النيابية الخاصة بالانتهاكات التركية اجتماعاً برئاسة شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب.

وقال مراسل كوردستان 24 جكدار جمال " برئاسة شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب عقدت اللجنة النيابية الخاصة بالانتهاكات التركية اجتماعاً لمتابعة قضية استمرار اعتداءات الجيش التركي والتوغل العسكري في عمق الأراضي العراقية وخرق الأجواء.

وأشار المراسل الى "ان الاجتماع وبمشاركة لجنتي الامن والدفاع والخارجية النيابية ناقش تداعيات القصف الأخيرعلى منتجع في قرية برخ التابع لمدينة زاخو، والتجاوزات المتكررة من الجانب التركي على السيادة العراقية".

وعقد مجلس النواب مطلع الاسبوع الجاري، جلسة استثنائية بسبب الانتهاكات التركية للسيادة العراقية حضرها كل من وزير الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش وقائد العمليات المشتركة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف