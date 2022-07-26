نائب رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعاً للجنة النيابية الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- عقدت اللجنة النيابية الخاصة بالانتهاكات التركية اجتماعاً برئاسة شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب.

وقال مراسل كوردستان 24 جكدار جمال " برئاسة شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب عقدت اللجنة النيابية الخاصة بالانتهاكات التركية اجتماعاً لمتابعة قضية استمرار اعتداءات الجيش التركي والتوغل العسكري في عمق الأراضي العراقية وخرق الأجواء.

وأشار المراسل الى "ان الاجتماع وبمشاركة لجنتي الامن والدفاع والخارجية النيابية ناقش تداعيات القصف الأخيرعلى منتجع في قرية برخ التابع لمدينة زاخو، والتجاوزات المتكررة من الجانب التركي على السيادة العراقية".

وعقد مجلس النواب مطلع الاسبوع الجاري، جلسة استثنائية بسبب الانتهاكات التركية للسيادة العراقية حضرها كل من وزير الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش وقائد العمليات المشتركة.