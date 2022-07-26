سیاسة

أوميد صباح: الكابينة التاسعة أجرت إصلاحات إدارية وقضت على الروتين

عملنا على إجراء إصلاحات إدارية في مجلس الوزراء وإعادة تنظيم عمل الموظفين، وإنشاء مجلس الخدمة
author_image مظفر مزوري
کوردستان الكابينة التاسعة إقليم كوردستان مجلس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان اوميد صباح، ان الكابينة الحكومية التاسعة، تمكنت من إجراء إصلاحات إدارية، والقضاء على الروتين الإداري، خلال ثلاث سنوات من عمرها.

وقال اوميد صباح في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية الثالثة في إقليم كوردستان "لقد عملنا على إجراء إصلاحات إدارية في مجلس الوزراء وإعادة تنظيم عمل الموظفين، وإنشاء مجلس الخدمة وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات والإدارات الذاتية".

وأضاف قائلاً " لقد عملنا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة لتمرير قوانين الإصلاح الخاصة بالرواتب والمكافئات وغيرها من القضايا".

وأشار الى انه "منذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، عملنا مع وزارة المالية على زيادة الإيرادات، وعلى سبيل المثال زادت الإيرادات المحلية من 140 مليون دولار إلى أكثر من 200 مليون دولار".

وتابع قائلاً أن "معالجة التنظيم المالي والإداري كانت مهمة أخرى لديوان مجلس الوزراء، ومن الناحية القانونية وبالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، تمكنا من إصدار 24 قانونًا و 15 لائحة لتنظيم الأعمال".

وأكد انه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم الانتهاء من 96 في المائة من مجموع 40 ألف رسالة قُدمت إلى مجلس الوزراء".

ولفت اوميد صباح الى "انه وعلى الصعيد الهندسي تمت الموافقة على 884 مشروعا وخصص لها أكثر من 840 مليار دينار".

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