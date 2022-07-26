سیاسة

"التمييز العراقية" تبرئ سائحاً بريطانياً من جريمة تهريب الآثار

كان الرجلان في رحلة استكشافية سياحية عبر المواقع القديمة في البلاد
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اُعتقل البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) وزميله الألماني فولكار وولدمان (60 عاماً) في آذار مارس الماضي
اُعتقل البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) وزميله الألماني فولكار وولدمان (60 عاماً) في آذار مارس الماضي
العراق العراق بريطانيا جيمس فتون

أربيل (كوردستان 24)- قررت محكمة التمييز العراقية تبرئة البريطاني جيمس فيتون من تهمة تهريب الآثار، حسبماً ذكر محاميه ثائر سعود.

وقال سعود على حسابه في فيسبوك إن محكمة التمييز نقضت قرار محكمة الجنايات وألغت التهمة عن موكله فتون وقررت الإفراج عنه.

وكانت محكمة جنايات الكرخ قد حكمت على جيمس فتون بالسجن 15 عاماً بعدما اتهم بجريمة تهريب الآثار.

وأضاف إحسان "بعد قرار المحكمة الجنائية... انبرينا للقرار تمييزاً بلائحة مؤلفة من أربع صفحات بيّنا من خلالها الأخطاء التي وقعت فيها محكمة الجنايات في تطبيق القانون وفي تقدير الأدلة".

واُعتقل البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) وزميله الألماني فولكار وولدمان (60 عاماً) في آذار مارس الماضي بعد أن اكتشف أمن مطار بغداد وجود كسارات لقطع أثرية في أمتعتهما.

وكان الرجلان في رحلة استكشافية سياحية عبر المواقع القديمة في البلاد.

وبعد اعتقالهما بنحو شهرين، حكمت محكمة الجنايات على البريطاني بالسجن 15 عاماً، لكنها قررت إطلاق سراح الألماني المتهم في نفس القضية لعدم كفاية الأدلة.

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