سیاسة

ولي العهد السعودي يغادر إلى اليونان وفرنسا في زيارة رسمية

انتهت العزلة التي فرضها الغرب على السعودية بسبب الحادثة خلال الأشهر القليلة الماضية
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الشرق الاوسط السعودية اليونان فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية إلى اليونان وفرنسا في زيارة رسمية.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى إلى دول في الاتحاد الأوروبي منذ التوترات التي نشبت في أعقاب تبعات حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وانتهت العزلة التي فرضها الغرب على السعودية بسبب الحادثة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الديوان الملكي في بيان إن العهد سيلتقي قادة اليونان وفرنسا "لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار "التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".

 

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