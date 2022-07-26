تربية كوردستان تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات العامة وتلغي "عطلة السبت"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اليوم الثلاثاء إن نتائج الامتحانات العامة ستعلن خلال الثلاثين أو الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وأضاف سعيد في تصريح خصّ به كوردستان 24 "سيتم إعلان نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر إما يوم الجمعة أو السبت المقبلين".

وهذا العام، أدّى نحو مئة ألف طالب في الصف الثاني عشر الامتحانات العامة في إقليم كوردستان في مختلف الفروع العلمية والأدبية والمهنية.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في 13 من أيلول سبتمبر المقبل.

وقال الوزير "عطلة السبت ستلغى في الموسم (الدراسي) المقبل".