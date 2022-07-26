عطل في طائرة "النورس الأخضر" يؤخر رحلة كوبنهاغن إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- تسبب عطل فني في تأخير رحلة على متن طائرة عراقية متجهة من كوبنهاغن إلى العراق، حسبما ذكرته الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وقالت الشركة في بيان إنها تتقدم بـ"الاعتذار" إلى جميع المسافرين بسبب العطل الفني الذي أصاب الطائرة واستغرق وقتاً لإصلاحه بسبب "عدم توفر الأدوات المطلوبة".

وأشارت إلى أن الشركة المنفذة للرحلة طلبت من مطار فرانكفورت معدات لإصلاح العطل، إلا أن الصعوبة في توفر طائرة عاملة بين المطارين "عقّد الموقف".

وأضافت شركة الخطوط الجوية أن تأخير وصول معدات الإصلاح حصل "بسبب الإضراب الكبير الحاصل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي".

وذكرت الشركة أنها اضطرت إلى استئجار شاحنة لنقل المواد والمعدات عبر الطريق البري نحو كوبنهاغن، وتأخر وصولها أيضاً بسبب الإضرابات.

وقالت إن ذلك انعكس على تأخير رحلة المسافرين لوقت إضافي.