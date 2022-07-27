آمانج رحيم : تم إتخاذ 163 قراراً في الكابينة الوزارية التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن سكرتير رئاسة مجلس الوزراء، إن 163 قراراً أتُخذ في 86 اجتماعاً لحكومة إقليم كوردستان.

وقال آمانج رحيم " بصفتي سكرتير لرئاسة مجلس الوزراء ومكتبي، مسؤولان عن تنظيم جدول أعمال ومحاضر اجتماعات مجلس الوزراء ، وكذلك صياغة القرارات ومتابعة تنفيذها".

وأضاف انه " في السنوات الثلاث الماضية ، صادقت سكرتارية رئاسة مجلس الوزراء على 24 مشروع قانون وأصدرت 15 لائحة تعليمات، وكانت هذه جميع واجبات وأنشطة سكرتارية مجلس الوزراء، ومعظم هذه القوانين والأنظمة كانت مرتبطة بخطة الإصلاح في إقليم كوردستان".

وأشار آمانج رحيم الى انه " لتنفيذ قانون الإصلاح ، تم إصدار خمسة لوائح تعليمات وقوانين لتسهيل تنفيذ خطة الإصلاح".