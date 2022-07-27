بلاسخارت لمجلس الأمن: أي هجمات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف

أربيل (كوردستان 24)- اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، على ان أي هجمات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، ان العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه.

وطالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمته أمام مجلس الأمن، بأن تسحب تركيا قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية.

واضافت بلاسخارت أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة للتحقيق بشأن الهجوم على دهوك"، لافتة إلى أن "حكومة العراق أسندت القصف في دهوك إلى القوات التركية".

واكدت أن "الحكومة العراقيّة قالت إنها ستصعد مسألة القصف التركي إلى مجلس الأمن"، مبينة أن "العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه".

وقالت بلاسخارت: أن "أي هجمات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف".

وقبيل الجلسة التي عُقدت بشأن القصف على منتجع سياحي في دهوك، أصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً أدانوا فيه بـ"أشد العبارات" الهجوم، لكنهم تجنبوا الإشارة إلى تركيا التي اتهمها العراق صراحة.

وتنفي تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه، وأشارت إلى أن "الإرهابيين" يريدون "تخريب العلاقات" بين بغداد وأنقرة.

ووقع الهجوم تحديداً في مصيف برخ الواقع في محيط بلدة دركار التابعة لمدينة زاخو الحدودية. ويقصد المنتجع مئات السائحين يومياً.