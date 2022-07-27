أسوة بأوروبا.. بريطانيا تفرض عقوبات على تسع شخصيات وشركتين في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أدرجت بريطانيا يوم الثلاثاء، تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا ضمن قائمة العقوبات، لدعمهم حكومة الأسد، أو تجنيدهم “مرتزقة” وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكر بيان صحفي، نُشر في موقع الحكومة البريطانية، ان العقوبات التي جاءت ضمن عقوبات أوسع أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، شملت تسعة أشخاص في سوريا معظمهم عسكريون، وشركتين أمنيتين.

وشملت العقوبات البريطانية الأشخاص أنفسهم الذين استهدفتهم عقوبات أوروبية قبل أيام، وجميعهم منخرطون بدعم روسيا في أوكرانيا وليبيا عبر تجنيد "المرتزقة" للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وبحسب البيان فقد أُدرجت شركتا "الصياد" و"سند" الأمنيتان الخاصتان ضمن قائمة العقوبات.

كما أدرج الرئيس التنفيذي لشركة "الصياد"، فواز ميخائيل جرجس، ومدير شركة "سند"، أحمد خليل خليل، وشريكه ناصر ديب.

وشملت العقوبات القائد العام لـ"جيش التحرير الفلسطيني"، أكرم محمد السلطي، وقائدي قوات "الدفاع الوطني" الرديفة للقوات الحكومية السورية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل، وضابطًا سابقًا في القوات السورية، وقياديًا في فصيل "العهدة العمرية" يدعى أبو هاني شموط، وقائد "اللواء 16" التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا، العميد صالح العبد الله، ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة "أجنحة الشام" للطيران، محمد عصام شموط.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة طالت مسؤولين روسيين وكبار المسؤولين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس بأوكرانيا، حيث تشن روسيا هناك هجومًا عسكريًا منذ شباط الماضي.