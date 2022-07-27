سیاسة

شاخوان عبدالله يشدد على استمرار عمل اللجنة الخاصة بالاعتداءات التركية

لمتابعة قضية إستمرار الإعتداءات للجيش التركي والتوغل العسكري في عمق الأراضي العراقية وخرق الأجواء
author_image مظفر مزوري
العراق القصف التركي مجلس النواب العراق منتجع برخ شاخوان عبدالله

أربيل (كوردستان 24)- شدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله على استمرار عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالاعتداءات التركية، وبحث الإجراءات الحكومية والدبلوماسية الخارجية تجاه هذا الملف.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب "إن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الامن والدفاع واللجنة الخارجية النيابيتين في القاعة الدستورية، لمتابعة قضية إستمرار الإعتداءات للجيش التركي والتوغل العسكري في عمق الأراضي العراقية وخرق الأجواء".

وأشار البيان الى انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الاعتداء التركي في قصفه الأخير لمنتجع برخ التابع لمدينة زاخو وسقوط ضحايا مدنيين، والتجاوزات المتكررة من الجانب التركي على السيادة الوطنية، والإجراءات الحكومية والدبلوماسية الخارجية تجاه هذا الملف".

وأكد البيان على " على إستمرار عمل اللجنة المشتركة بخصوص الإعتداءات التركية والتوصية لإعداد تقرير مفصل يعرض على السيدات والسادة النواب في الجلسة القادمة لإتخاذ القرار المناسب، فيما رحب بموقف مجلس الامن الدولي واعتبر الإدانة خطوة مهمة لدعم الإجراءات والتحقيقات الجارية بشأن الهجوم التركي".

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