نيجيرفان بارزاني يؤكد على ضرورة حل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة حل كافة الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، عن طريق الحوار.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، سفير بريطانيا في العراق مايك برايسون ريتشاردسون ووفداً مرافقاً له.

ونوقشت خلال الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي في العراق، واختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل للحكومة الاتحادية العراقية، وعلاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما خاصة المرتبطة بقطاع النفط والغاز، عمليات القصف الأخيرة لحقل كورمور الغازي وقصف موقع سياحي في زاخو الأسبوع الماضي.

واتفق الجانبان في الرأي على أهمية حل مشاكل أربيل – بغداد وولادة حكومة تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمواطني العراق وتستجيب لمطالب العراقيين.

في هذا السياق، شدد نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل العالقة بينهما وخاصة في مجال النفط والغاز، كما رأى ضرورة أن يكون حل مشاكل أربيل – بغداد من أولويات عمل الحكومة العراقية القادمة.

وبحث الجانبان الانتخابات القادمة وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، وأوضاع سنجار، وكذلك علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة.

كما تناول الاجتماع آخر مستجدات الملف السوري ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.