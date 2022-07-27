الرئيس بارزاني: يجب أن تستند الحكومة المقبلة على "المبادئ الثلاثة"

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تستند الحكومة العراقية المقبلة على الدستور والالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة بالشراكة والتوافق والتوازن.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني، خلال استقباله، سفير بريطانيا في العراق مايك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق له، وفق ما افاد مقر بارزاني.

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، حيث شدد الرئيس بارزاني على أهمية أن تلتزم الحكومة العراقية المقبلة بمبادئ الدستور وبالمبادئ الثلاثة المتمثلة بالشراكة والتوافق والتوازن.

كما ناقش الرئيس بارزاني والسفير البريطاني الجدل الدائر حول اختيار مرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي.

وحول الهجوم الذي طال منتجعا في زاخو قبل أسبوع، أكد السفير البريطاني على دعم بلاده للأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق.