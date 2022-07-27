هيئة السياحة: هجوم "برخ" لن يؤثر على السياحة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة السياحة العراقية، اليوم الأربعاء، ان الهجوم الذي استهدف منتجع برخ بمحافظة دهوك قبل أسبوع، لن يؤثر على السياحة في العراق.

وقال رئيس الهيئة ظافر مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الهيأة أصدرت تحذيراً للسياح من الذهاب الى المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً".

وأضاف "وجهنا في الوقت الحالي بالسفر الى محافظتي أربيل والسليمانية"، مشيراً الى أن "الاستهداف التركي لمصيف في زاخو لن يؤثر في مستوى السياحة في العراق".

وتستقبل المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان سنويا، مئات الآلاف من السيّاح العراقيين، الذين يقصدون مختلف مناطق الإقليم، قادمين من محافظات الوسط والجنوب، للتمتع بالطبيعة الخلابة وهربا من درجات الحرارة المرتفعة.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار الا ان قطاع السياحة تضرر بشكل كبير في المناطق الحدودية بسبب المعارك الدائرة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني.

وتعرض منتجع "برخ" وهو أحد المواقع السياحية في زاخو بوقت سابق، إلى قصف تركي، أدى الى استشهاد 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بينهم نساء وأطفال، لكن انقرة تنفي مسؤوليتها عن الهجوم.

ولاقى هذا الهجوم موجة غضب عارمة في العراق، حيث خرجت تظاهرات تندد بالقصف، واتخذت الحكومة العراقية جملة من القرارات من بينها تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسته فجر اليوم، لبحث الاعتداء.