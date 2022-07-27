صحة وبیئة

صحة كوردستان تفتتح مستشفى كورونا "الالماني" في السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان وزير الصحة سامان برزنجي السليمانية كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي اليوم الأربعاء، افتتاح المستشفى الألماني الخاص بالمصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح، إن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية، لحل مشكلة نقص الأدوية، إلا أن المشكلة تكمن في توفير السيولة المالية في المصارف ولدى وزارة المالية".

وأضاف برزنجي بخصوص مشكلة الأجهزة الطبية المعطلة، أن "بعض الأجهزة تتطلب شركات عالمية لصيانتها وقد تم الاتصال بها لغرض صيانة تلك الاجهزة المعطلة".

وقال برزنجي، أن "المستشفى الألماني الذي يستوعب أكثر من 100 سرير تم إنجازه من قبل الشعب الألماني، وهي واحدة من 4 مستشفيات أقيمت في العراق لمواجهة جائحة كورونا، وقد تم تنفيذها وفقا لمواصفات متطورة".

واشار إلى أن "الوزارة ستسعى لتوفير مستلزمات المستشفى كافة من كوادر طبية وصحية وأدوية".

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