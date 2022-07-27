بالصور | مصايف زاخو تلملم جراح "برخ" وتستقبل السائحين بالورود

أربيل (كوردستان 24)- استقبل منتجع برخ في محيط مدينة زاخو قوافل جديدة من السائحين بعد أسبوع على قصف مدفعي تركي أودى بحياة تسعة سائحين بينهم طفلة.

ورحب سكان الإدارة المستقلة في زاخو بقوافل السائحين القادمين من وسط العراق وجنوبه، واستقبلوهم بالورود في محيط المنطقة التي تعرضت للقصف.

وتنفي تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه، وقالت إن "الإرهابيين" يريدون "تخريب العلاقات" بين بغداد وأنقرة.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.