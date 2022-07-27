سیاسة

بايدن يتغلب على كورونا وينهي خمسة أيام من "العزل الصارم"

ثبتت إصابة بايدن بالفيروس الخميس 21 تموز يوليو الجاري
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
العالم بايدن كورونا شفاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء شفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإصابة بفيروس كورونا.

وأصيب بايدن بفيروس كورونا قبل نحو أقل من أسبوع أيام، وخضع بعدها للحجر الصحي والعلاج.

وقال البيت الأبيض نقلاً عن رسالة لطبيب الرئيس الأمريكي إن نتيجة فحصين جاءت سلبية وبات بإمكان بايدن الخروج من عزلته.

وقال الدكتور كيفين أوكونور في رسالته "الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية".

وأشار إلى أن أن جو بايدن "سينهي إجراءات العزل الصارمة".

وثبتت إصابة بايدن بالفيروس الخميس 21 تموز يوليو الجاري.

وحاولت قوات الأمن إبعاد المحتجين من أسوار المنطقة الخضراء باستخدام خراطيم المياه.

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