قوباد طالباني يقترح وضع مسألة النفط على رأس مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الأربعاء إن العراق لم يعد يحتمل الصراعات السياسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحسم النزاع المستمر بشأن ملف النفط والغاز.

حديث طالباني جاء خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسن ريتشاردسون، مضيفاً أن قضية النفط والغاز يجب أن تكون من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة في العراق.

وقال طالباني بحسب بيان أصدره مكتبه إن "العراق لا يمكنه الصمود أمام الصراعات السياسية غير الضرورية... ومن الضروري على الأطراف تكثيف جهودها بشأن المسائل السياسية والمصيرية وآلية تشكيل حكومة خدماتية فاعلة ومعالجة الخلافات بين أربيل وبغداد".

وأكد قوباد طالباني، انه "يجب أن يكون الاتفاق على مسألة النفط والغاز ومصادقة قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، لان الاتفاق بشأن هذه المسألة يشكل أرضية ملائمة توصل الى اتفاق حول القضايا المصيرية الأخرى".

وفي محور آخر من اللقاء، سلط طالباني الضوء على مشاكل البيئة ومخاطرها على مصادر المياه في العراق وإقليم كوردستان، مشددا على ضرورة أن تكون مسألة البيئة كذلك من أولويات الحكومة الاتحادية المقبلة.

وأشاد السفير البريطاني لدى العراق بالإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، وجدد استعداد بلاده لتقديم المساعدة للإقليم "للإسراع وتطوير عملية إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية بشكل أكبر"، بحسب البيان.

ودعا الدبلوماسي البريطاني حكومة إقليم كوردستان "إلى عقد اجتماع خاص للسفراء والبعثات الدبلوماسية، خلال الفترة القريبة المقبلة، لمناقشة عملية إعادة التنظيم في إقليم كوردستان".