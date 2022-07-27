أنصار الصدر يقتحمون أسوار المنطقة الخضراء في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء أسوار المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد جكدار جمال إن المتظاهرين دخلوا إلى المنطقة الخضراء مرددين هتافات تندد بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

ويقول المتظاهرون إنهم يعتزمون اقتحام البرلمان.

ولم تعترض قوات الأمن طريق المحتجين مثلما كان سائداً أيام الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

لكن أنباء أشارت إلى قوات الأمن أطلقت النار في الهواء سعياً لتفريق المحتجين الذين يحملون صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال أحد المتظاهرين لكوردستان 24، إن السوداني جزء من "المنظومة الفاسدة".

يأتي هذا في وقت يجري فيه رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي جولة في محافظة الأنبار لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية.