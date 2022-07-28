واشنطن تواصل دعمها للبيشمركة وتؤكد التزامها بأمن اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت القنصلية الامريكية العامة في أربيل التزام واشنطن بأمن إقليم كوردستان وذلك من خلال تقديم مساعدات عسكرية لقوات البيشمركة.

وأعلنت القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية في أربيل في تغريدة لها نشرتها على موقع تويتر "ان الولايات المتحدة الامريكية تقدم مساعدات عسكرية للبيشمركة".

وأضافت "نريد التأكد من أن قوات البيشمركة، لديهم ما يكفي من أسلحة ومعدات عسكرية في حربهم ضد داعش".

وأشارت الى حجم المساعدات الامريكية التي قدمتها للبيشمركة قائلةً "المساعدات التي تم تقديمها للبيشمركة عبارة عن عدة شحنات من المعدات العسكرية والمركبات العسكرية ومعدات عسكرية أخرى".

وأوضحت القنصلية الامريكية في أربيل "إن تقديم هذه المساعدات العسكرية للبيشمركة، يثبت ان الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إقليم كوردستان، ولهذا الغرض نعمل بشكل وثيق وعن قُرب مع البيشمركة".