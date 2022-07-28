حصيلة جديدة لاصابات ووفيات الكوليرا والحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وارة الصحة العراقية اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لإصابات ووفيات الحمى النزفية والكوليرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية "ان هناك حصيلة جديدة عن إصابات ووفيات مرضى الحمى النزفية".

وأضاف سيف البدر" عدد الإصابات بالحمى النزفية وصلت إلى 273 إصابة، و49 حالة وفاة".

وتابع قائلاً "بشأن مرضى الكوليرا، دائرة صحة كركوك سجَّلت حالة وفاة بالكوليرا" مشيراً إلى "أن الحصيلة ارتفعت الى 548 إصابة و4 وفيات".