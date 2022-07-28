صحة وبیئة

"رقم قياسي".. مليون سائح زار محافظة دهوك خلال 7 اشهر

author_image سوار أحمد
کوردستان دهوك السواح اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت احصائيات للمديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك، بأن أكثر من مليون سائح، قد زاروا المناطق السياحية في المحافظة، خلال سبعة اشهر.

‏وقال المتحدث باسم مديرية السياحة في محافظة دهوك، ريوار محمد،  لكوردستان24، "سجلت دهوك رقما قياسيا من حيث عدد السياح الوافدين، حيث وصل أكثر من مليون سائح إلى حدود محافظة دهوك لأول مرة منذ الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري".‏

‏وأضاف أنه "خلال 10 أيام فقط، ومنذ عيد الأضحى المبارك، زار أكثر من 104 آلف سائح، المنتجعات السياحية في دهوك، 5 آلاف منهم من خارج العراق".‏

‏وتابع ريوار محمد إن "قصف تركيا لمنتجع قرية بارخ لم يؤثر على وصول السياح، بل على العكس زادت اعداد السياح الذين يقصدون المنطقة".

‏ووفقا لمديرية سياحة دهوك، وصل نحو 500 ألف سائح إلى المحافظة في عام 2019، وفي عام 2021 ارتفع إلى مليون و500 ألف سائح، وفي عام 2022 من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل أكبر.

‏وتتمتع محافظة دهوك بطبيعة جذابة وتمتلك 250 منتجعا ومعلما سياحيا ، تجذب السياح من محافظات وسط وجنوب العراق، ومن خارج البلاد أيضا.

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