صاروخ يتسبب بحرائق قرب قاعدة "بامرنة" العسكرية التركية شمال دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان صاروخا، وقع اليوم الخميس، بالقرب من القاعدة العسكرية التركية في ناحية بامرني بشمال دهوك.

وقال رئيس لجنة "الديمقراطي الكوردستاني" في منطقة بامرني، عكيد كورماري، لكوردستان24، ان الصاروخ سقط بالقرب من مقرهم الحزبي في بامرني بعد ظهر اليوم، مما تسبب في نشوب حريق باراضي زراعية.

واوضح ان سيارات الاطفاء وصلت الى مكان الحريق، لإطفاء الحرائق المندلعة.

وأشار عكيد كورماري، الى ان من غير المعروف ان كان مصدر القصف، القوات التركية أم مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وتقع لجنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على بعد 1500 مترا من القاعدة العسكرية التركية في المنطقة.

‏ويوم الجمعة الماضية، هوجمت القاعدة العسكرية التركية في بامرني بطائرتين مسيرتين، دون التسبب في أي إصابات.‏