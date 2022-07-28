بعمليتين منفصلتين أسايش السليمانية تضبط 149 كيلوغراماً من المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية اسايش السليمانية اليوم الخميس أنها ضبطت 149 كيلو غراماً من المخدرات بعمليتين أمنيتين منفصلتين.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الخميس "بناءً على تعليمات وتوصيات جهاز أمن إقليم كوردستان ومنع انتشار المخدرات التي تؤثر سلباً على المجتمع، قمنا بعمليتين منفصلتين في إطار حملة اعتقال مهربي المخدرات، قامت قوات الاسايش بجمع المعلومات والتحقيقات حول العملية الأولى، استطاعت قوات الاسايش من ضبط 92 كيلوغراماً من مادة الكرستال المخدرة في 14 حزيران الماضي".

وأضاف البيان " ضبطت قوات الاسايش في العملية الأمنية الثانية 57 كيلوغراماً من مادة الكرستال المخدرة، كانت مخبأة في علب زيت السيارات داخل سيارته في 25 تموز الجاري، وكان المتهم ينوي أرسالها مادة الكرستال من السليمانية الى باقي مدن إقليم كوردستان".

وأشار البيان الى "ان المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم تمت إحالتهم الى القضاء وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات العراقي".