ارتفاع حصيلة اشتباكات السويداء السورية إلى 17 قتيلا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة رويترز نقلا عن نشطاء ووسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، ان عدد قتلى اشتباكات السويداء جنوب سوريا، ارتفع الى 17 شخصا.

واسفرت الاشتباكات التي وقعت بين فصائل محلية ومجموعات تابعة للحكومة السورية خلال الأيام الماضية، عن إصابة عشرات الأشخاص.

ومحافظة السويداء ذات أغلبية درزية، وظلت محمية من الصراع الدموي الذي عصف بالبلاد منذ عام 2011، لكنها شهدت خروج مظاهرات متفرقة نتيجة الظروف الاقتصادية المتدهورة للغاية.

وشهدت محافظة السويداء "انتفاضة مسلحة"، اندلعت بين فصائل محلية من جهة ومجموعات تتهم بتبعيتها لـ"شعبة المخابرات العسكرية" التابعة للحكومة السورية.

وسيطرت "حركة رجال الكرامة" التي تحظى بقاعدة شعبية كبيرة في السويداء، و"لواء الجبل" على مقرات "مجموعة قوات الفجر"، التي يتزعمها المدعو "راجي الفلحوط"، والمتهم بدوره، من قبل نشطاء في المحافظة وقادة فصائل محلية، بالارتباط بشعبة "المخابرات" المذكورة.

وكانت "مجموعة الفلحوط" قد أقدمت على اختطاف أشخاص من بلدة شهبا في الريف الشمالي للسويداء، الأمر الذي قوبل بعمليات مضادة، طالت ضباط في القوات السورية.