سیاسة

إعدام 250 شخصاً في ايران خلال ستة أشهر

العدد الفعلي لعمليات الاعدام قد تكون أعلى
author_image مظفر مزوري
إيران منظمة العفو الدولية ايران اعدامات

أربيل (كوردستان 24)- حسب إحصائات منظمة العفو الدولية، تم إعدام أكثر من 250 شخصاً في إيران خلال الأشهر الستة الماضية.

كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أطلقت موجة جديدة من الاعدامات بحق المواطنين، حيث أعدمت 250 شخصاً في الأشهر الست الماضية".

وأشارت المنظمة في بيانها الى "ان العدد الفعلي لعمليات الاعدام قد يكون أعلى، وأكدت ان "عدد الاعدامات في ايران لا يزال طي الكتمان".

ودعت المنظمة في بيانها الى "وضع حد لموجة الإعدام المروعة في إيران".

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