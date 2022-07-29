الرئيس الصيني يحذر بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ الخميس محادثات بشأن التوترات المتصاعدة بين بلديهما حول تايوان وخلافاتهما التجارية، وخاصة بعد الإعلان عن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وبينما أكد البيت الأبيض أن الهدف الرئيسي لبايدن هو التوصل إلى "ضمانات" بين البلدين، حذّر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من "اللعب بالنار" بشأن تايوان، وفق ما نقله إعلام رسمي صيني.

وجرت محادثات بين الرئيس الصيني وبايدن يوم الخميس، وصفها الإعلام الصيني الرسمي بالـ "صريحة والعميقة" واستمرت لساعتين كاملتين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن الرئيس الصيني حذر نظيره الأمريكي من "اللعب بالنار" بشأن تايوان حيث قال: "إن من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم"، مضيفا "آمل أن يدرك الجانب الأمريكي تماما هذا الأمر". وأضافت الوكالة أن "الرئيسين اعتبرا أن حديثهما الهاتفي كان صريحا وعميقا".

ورغم أنه التواصل الخامس بين بايدن وشي منذ أن أصبح الأخير رئيسًا قبل عام ونصف عام، بات من الصعب إخفاء انعدام الثقة الكبير بين البلدين.

وتخاطر كل من بكين وواشنطن اللتين تتنافسان في حرب تجارية، ويشتد تنافسهما الذي قد يؤدي إلى اندلاع نزاع مفتوح حول تايوان، وذلك في ظل بعض المؤشرات الطفيفة التي توحي بالتوصل إلى حل حول المسألتين.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أوضح أن "التوترات بشأن السلوك العدواني للصين في منطقة الهندي والهادئ" ستكون على رأس جدول الأعمال.

أما أحدث نقطة توتر هي الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى جزيرة تايوان التي تزعم بكين أنها جزء من الصين رغم حكومتها الديمقراطية.

هذا ويزور مسؤولون أمريكيون تايوان بانتظام والتي يفصلها شريط ضيق من المياه عن البر الصيني، ولكن بكين تعتبر زيارة بيلوسي بمثابة استفزاز كبير. وهي المسؤولة الثانية في ترتيب الرئاسة الأمريكية ونظرا لمنصبها فقد تسافر بوسائل نقل عسكرية.

وكانت الصين حذرت الأربعاء من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا تمت الزيارة التي لم تؤكدها بيلوسي بعد.

ومن جهته صرح الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية للصحافيين بأنه إذا طلبت بيلوسي "دعمًا عسكريًا فسنفعل ما هو ضروري لضمان قيامها بمهمتها على أكمل وجه".

ويعتبر التوتر حول زيارة بيلوسي غيضا من فيض إذ يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يفكر شي في استخدام القوة لفرض السيطرة على جزيرة تايوان الديمقراطية.