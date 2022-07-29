هيئة الحج: انطلاق موسم العمرة بداية شهر آب المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحج والعمرة يوم الخميس، انطلاق موسم العمرة بداية شهر آب اغسطس المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "موسم العمرة سينطلق اعتبارا من بداية شهر آب المقبل، وبذلك نوجه شركات العمرة الى الاستعداد وتوفير افضل الخدمات للمعتمرين الكرام، لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح باهر بموسم الحج وجعل اسم العراق بالمراكز الأولى في الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام".

وأضافت، أن "رئاسة الهيئة ستكون داعمة وساندة لجميع شركات العمرة في عملها، من أجل تحقيق الغاية الأسمى وهي راحة وسلامة المعتمرين المباركين".