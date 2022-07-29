فيضانات "مدمرة" في ولاية كنتاكي تخلف ثمانية قتلى

أربيل (كوردستان 24)- لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ حتفهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة في شرق ولاية كنتاكي الأميركيّة.

وقال حاكم الولاية آندي بشير لوكالة الانباء الفرنسية " إنها أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، واصفًا إيّاها بأنّها "مدمّرة ومميتة"، في وقتٍ لا يزال عدد المفقودين غير معروف"، وقال الحاكم "في الوقت الحالي، أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا العدد يتزايد ساعة بساعة".

وأشار الحاكم في وقتٍ سابق إلى أنّ "الكثير من الناس بحاجة إلى المساعدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا للوصول إليهم، وقال بأنّ "الوضع صعب وإن مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وسيكون هذا حدثًا لا يتطلّب شهورًا فحسب، بل ربّما سنوات، حتّى تتمكّن العائلات من إعادة البناء والتعافي".

في منطقة جاكسون، تحوّل بعض الطرق أنهارًا، مع وجود سيّارات مهجورة في كلّ مكان، وفي أسفل هذه الوديان الصغيرة المحاطة بغابات كانت مياه موحلة تغطي الأراضي مع ظهور اسقف المباني وقمم الأشجار فقط في بعض المناطق، في ظلّ هذه الظروف، لجأ كثير من السكّان إلى أسطح منازلهم، بانتظار إنقاذهم.

وأعلن الحاكم الديموقراطي حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات، فيما نشرت أربع مروحيّات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطّاط، للمساعدة في عمليّات الإغاثة.