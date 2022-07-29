صحة وبیئة

الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار في محافظات عراقية

author_image سوار أحمد
العراق حالة الطقس امطار العراق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً بدرجات الحرارة في المحافظات الجنوبية.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه "يوم غد السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار في اقسامها الغربية بعد الظهر، ولا تغير في درجات الحرارة اما في المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة خاصة في اقسامها الشرقية، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أنه "الحالة الجوية ليوم الاحد، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى،ولا تغير في درجات الحرارة في القسم الشمالي، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي".

وأشار إلى أن "طقس الاثنين القادم سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض  قليلا في المناطق الشمالية وسترتفع قليلاً في القسم الجنوبي".

وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء ستكون صحواً حارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون صحوا في المنطقة الشمالي ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع انحاء البلاد".

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