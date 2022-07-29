سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي سعدي بيرة بوفاة والدته

author_image مظفر مزوري
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي سعدي بيرة بوفاة والدته

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، رسالة تعزية لعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة بوفاة والدته.
وقال مسرور بارزاني في رسالته "السيد سعدي بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بأسف بالغ تلقينا نبأ وفاة والدتكم، أتقدم اليكم بأحر التعازي وأشاطركم أحزانكم ، سائلاً المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

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