منظمة الأمن والتعاون تشكل لجنة لمراجعة وضع حقوق الإنسان في روسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزراة الخارجية الامريكية نيد برايس ان الولايات المتحدة و37 دولة أخرى أعضاء في منظمة التعاون الاوربية يقومون يتشكيل لجنة لمراجعة وضع حقوق الانسان في روسيا .

وقال نيد برايس "إن هذه المرة هي الثالثة التي يتم فيها القيام بهذا الاجراء الذي يُعرف باسم "آلية موسكو" منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف برايس "ان هذه الإجراءات تأتي رداً على الإجراءات التي اتخذتها روسيا في الفترة الأخيرة لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي والتعذيب في السجون الروسية".

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منظمة تضم 57 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى دول مختلفة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استخدام إجراء "آلية موسكو" منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير