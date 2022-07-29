زراعة كوردستان تسمح باستيراد 80 ألف طن من بذور القمح

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، انها سمحت للشركات الزراعية باستيراد بذور القمح إلى الإقليم.

وذكر بيان لوزيرة الزراعة بيكرد طالباني، انه خدمة للمصلحة العامة للفلاحين وأصحاب المشاريع، وبهدف الحصول على بذور ذات خصوبة عالية ومنتجة لمحصول القمح من المصادر الموثوق بها، قررت الوزارة السماح باستيراد كمية 80 الف طن من بذور القمح المسموح بها في اقليم كوردستان والعراق للموسم الزراعي 2022-2023 من قبل الشركات الزراعية المختصة وفقًا لتعليمات الوزارة.

وأضاف البيان، ان التعليمات ترسل عن طريق المديريات العامة للزراعة في المحافظات والإدارات المستقلة الى المديرية العامة للبحوث والتعليمات الزراعية.