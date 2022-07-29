كوردستان تعطل الدوام الرسمي يوم غد السبت

أربيل (كوردستان 24)- تعطل حكومة إقليم كوردستان الدوام في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

ووفقا لجدول العطل الرسمية الخاص بحكومة الإقليم، فإن الأول من محرم يكون عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وتستثني حكومة الإقليم المؤسسات والمراكز الصحية، و الأجهزة الأمنية والعيادات الاستشارية المسائية، من العطل الرسمية بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

ويصادف غدا السبت المصادف 30 من شهر تموز/يوليو، أول أيام السنة الهجري (1 محرم) من العام 1444 هـ.