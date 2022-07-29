سیاسة

الأطار التنسيقي يحدد وفده التفاوضي ويوجه دعوة للكورد للإتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية

ان الفريق التفاوضي الذي شكله الاطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الاطراف السياسية بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية
author_image مظفر مزوري
العراق الاطار التنسيقي الكورد تشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي بياناً له اليوم الجمعة، جدد فيه الدعوة للقوى الكوردية للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية، وحدّد فيه أهداف فريقه التفاوضي.

وأشار البيان الى "إننا منذ اشهر والاطار التنسيقي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي اريد لها ان تذهب باتجاهات مجهولة بعيداً عن رغبة الشعب واصوات الناخبين".

وأضاف البيان "استمراراً لجهوده هذه يحرص الاطار التنسيقي على استكمال التفاهمات بين جميع القوى السياسية ويجدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول الى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية".

وأكد البيان على " رغبة الاطار التنسيقي في ان تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف ازاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار البيان الى "ان الفريق التفاوضي الذي شكله الاطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الاطراف السياسية والاطراف الاخرى بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة ويجعلها قادرة على اداء مهماتها الخدمية بشكل افضل".

وبحسب مصادر سياسية "فإن الفريق التفاوضي للاطار التنسيقي يتكون من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض فقط".

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