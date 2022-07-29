مجتمع

مسرور بارزاني في العام الهجري الجديد: نبتهل إلى القدير أن يسبغ على كوردستان مزيداً من الازدهار

"عام هجري مبارك ولتظل كوردستان آمنة وعامرة ومزدهرة"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني العام الهجري الجديد

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 29 تموز (يوليو) 2022، المسلمين كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال مسرور بارزاني في بيان "مع إطلالة العام الهجري الجديد 1444، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف "بهذه المناسبة المباركة، نبتهل إلى المولى القدير أن يجعل هذا العام عام خير ويُمن وبركات، وأن يسبغ على إقليم كوردستان مزيداً من النماء والازدهار، ويمّن على العراق والمنطقة بالسلام والأمان".

واختتم تهنئته بالقول "عام هجري مبارك ولتظل كوردستان آمنة وعامرة ومزدهرة".

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