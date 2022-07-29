العامري يدعو إلى إنجاز "الخطوات الدستورية" لتشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري اليوم الجمعة إلى إنجاز كل الخطوات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة.

وقال العامري في بيان أصدره بمناسبة حلول شهر محرم "ندعو كل المؤمنين الذين يوالون أهل بيت النبوة عليهم السلام، والذين يكررون القول: (يا ليتنا كنا معكم)، إلى أن يتخذوا من هذا الانتماء العظيم نهجاً عملياً للوحدة والمودة والإخاء والإيثار ونبذ الشقاق".

ودعا العامري إلى "دفع الفتن عن بلد يتطلع الى الاستقرار وإنجاز كل الخطوات الدستورية بروح المسؤولية والحرص على أداء الأمانة، وتقديم مصلحة الشعب على كل اعتبار".

وكان الإطار التنسيقي قد رشّح الوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، إلا أنّ التيار الصدري رفض ذلك.

واقتحم الصدريون يوم الأربعاء مبنى البرلمان تعبيراً عن رفضهم لترشيح السوداني.

وبعد مرور نحو عشرة أشهر على إجراء الانتخابات، لا يبدو أن القوى السياسية قد اقتربت من الاتفاق على تشكيل حكومة طال انتظارها.

وبهذا يكون العراق قد سجل مدة قياسية تبلغ 290 يوماً من دون حكومة.

وكانت أطول مدة سابقة في عام 2010 عندما مرّ 289 يوماً دون حكومة إلى أن تولى رئيس الوزراء نوري المالكي المنصب لفترة ثانية انتهت باجتياح داعش ثلثي مساحة العراق.