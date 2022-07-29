الحلبوسي يحذر من "انزلاق الأوضاع": من لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الجمعة الجميع إلى منع "انزلاق الأوضاع" في ظل تفاقم الخلافات حول تشكيل الحكومة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر هنأ فيها بحلول العام الهجري الجديد "ندعو الجميع ونحن أولهم إلى العمل مخلصين لمنع انزلاق الأوضاع، وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مصالح الشعب والوطن".

وأضاف "من لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم".

وبعد مرور نحو عشرة أشهر على إجراء الانتخابات، لا يبدو أن القوى السياسية قد اقتربت من الاتفاق على تشكيل حكومة طال انتظارها.