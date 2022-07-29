سیاسة

زيباري يتوقع أن تكون السلطة القضائية في مرمى مظاهرات الصدريين

"نأمل أن تكون سلمية وتلتزم كافة الأطراف بضبط النفس وبعيداً عن العنف"
author_image Kurdistan24 اربیل
هوشيار زيباري
هوشيار زيباري
العراق العراق هوشيار زيباري مظاهرات الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الجمعة إن مظاهرات الصدريين ستستهدف السلطة القضائية نتيجة حرمانها الفائزين من تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وكتب زيباري على حسابه في تويتر "مظاهرات يوم غد للتيار الصدري ستستهدف السلطة القضائية لأنها وبقراراتها التعسفية حرمت الفائزين في انتخابات 10/10/2021 من حقهم في تشكيل حكومة أغلبية للتغيير والإصلاح وفق السياقات الديمقراطية والدستورية".

وتابع "نأمل أن تكون سلمية وتلتزم كافة الأطراف بضبط النفس وبعيداً عن العنف".

وتجمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد لتجديد رفضهم لترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال مراسل كوردستان 24، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة، ولا سيما في محيط المنطقة الخضراء وأغلقت ثلاث بوابات للمنطقة المحصنة.

وتوافد الصدريون إلى ساحة التحرير من مناطق عدة على الرغم من إغلاق عدد من الطرق بكتل خرسانية، ولا سيما تلك التي توصل بالمنطقة الخضراء.

ويقول الصدريون إنهم يريدون منع المضي بإجراءات ترشيح السوداني، وأشاروا إلى أنهم سيصعدون على الأرجح باللجوء للاعتصام حتى في حال عدم انعقاد البرلمان.

ومن المتوقع أن تنطلق مظاهرات الصدر يوم غد السبت.

موضوعات ذات صلة
العراق

أنصار الصدر يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط انتشار أمني مكثف
  1 ساعة
العراق

الحلبوسي يحذر من "انزلاق الأوضاع": من لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم
  2 ساعات
العراق

العامري يدعو إلى إنجاز "الخطوات الدستورية" لتشكيل الحكومة
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف