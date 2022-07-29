زيباري يتوقع أن تكون السلطة القضائية في مرمى مظاهرات الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الجمعة إن مظاهرات الصدريين ستستهدف السلطة القضائية نتيجة حرمانها الفائزين من تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وكتب زيباري على حسابه في تويتر "مظاهرات يوم غد للتيار الصدري ستستهدف السلطة القضائية لأنها وبقراراتها التعسفية حرمت الفائزين في انتخابات 10/10/2021 من حقهم في تشكيل حكومة أغلبية للتغيير والإصلاح وفق السياقات الديمقراطية والدستورية".

وتابع "نأمل أن تكون سلمية وتلتزم كافة الأطراف بضبط النفس وبعيداً عن العنف".

وتجمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد لتجديد رفضهم لترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

مظاهرات يوم غدا للتيار الصدري ستستهدف السلطة القضائية لانها وبقراراتها التعسفية حرمت الفائزون في انتخابات ١٠/١٠/٢٠٢١ من حقهم في تشكيل حكومة اغلبية للتغير و الاصلاح وفق السياقات الديمقراطية و الدستورية . نأمل ان تكون سلمية و تلتزم كافة الاطراف بضبط النفس و بعيدا عن العنف. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) July 29, 2022

وقال مراسل كوردستان 24، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة، ولا سيما في محيط المنطقة الخضراء وأغلقت ثلاث بوابات للمنطقة المحصنة.

وتوافد الصدريون إلى ساحة التحرير من مناطق عدة على الرغم من إغلاق عدد من الطرق بكتل خرسانية، ولا سيما تلك التي توصل بالمنطقة الخضراء.

ويقول الصدريون إنهم يريدون منع المضي بإجراءات ترشيح السوداني، وأشاروا إلى أنهم سيصعدون على الأرجح باللجوء للاعتصام حتى في حال عدم انعقاد البرلمان.

ومن المتوقع أن تنطلق مظاهرات الصدر يوم غد السبت.