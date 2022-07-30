سیاسة

الوضع السياسي يُعطل جلسات مجلس النواب العراقي

لن تكون هناك أي جلسة في البرلمان اليوم
author_image مظفر مزوري
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
العراق مجلس النواب المظاهرات تشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أن الوضع السياسي عطل جلسات البرلمان ولن تكون هناك أي جلسة اليوم .

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز في تصريح صحفي "لن تكون هناك أي جلسة في البرلمان اليوم".

وأضاف محمد عنوز "جرت الانتخابات العراقية منذ قرابة عشرة أشهر، ولكن بسبب التوترات السياسية بين الأطراف السياسية لم يتم تشكيل الحكومة، ونحن ننتظر المفاوضات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة".

وأشار الى أنه "بسبب الأوضاع السياسية، تعطلت جلسات البرلمان".

وحول عقد اجتماعات مجلس النواب قال محمد عنوز "يمكن ان تقام جلسات مجلس النواب في كافة المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظات إقليم كوردستان".

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