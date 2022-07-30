سیاسة

الكاظمي يدعوا القوات الأمنية لحماية المتظاهرين

القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ النظام
author_image مظفر مزوري
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق مصطفى الكاظمي المظاهرات المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- دعا مصطفى الكاظمي اليوم القوات الأمنية لحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين للالتزام بالسلمية في حراكهم.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان له اليوم، دعا فيه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين للالتزام بالسلمية في حراكهم، طالباً منهم عدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي تهدف لحمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.

وأضاف البيان "القائد العام للقوات المسلحة يؤكد أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، بما لا يخدم المصالح العامة".

وتابع البيان "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ النظام".

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