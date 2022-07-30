سیاسة

وزير الصدر يحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين

سرقتم أموال العراق، فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة
author_image مظفر مزوري
العراق المظاهرات وزير الصدر الكتل السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي " ان الكتل السياسية تتحمل أي اعتداء على المتظاهرين".

وقال وزير الصدر في تغريدة له على تويتر "نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها".

وأضاف واصفا الكتل السياسية "سرقتم أموال العراق، فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة".

وانطلقت صباح اليوم مظاهرات حاشدة لانصار مقتدى الصدر، يعبرون عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني الذي رشحه الاطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء.

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