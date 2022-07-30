سیاسة

وزارة الصحة تستقبل 60 إصابة في مستشفيات مختلفة

استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة
author_image مظفر مزوري
العراق وزارة الصحة المظاهرات المصابين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية عن استقبال 60 إصابة اليوم، وان مؤسساتها في حالة استنفار لاسعاف الجرحى.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم "ان مؤسساتها استقبلت 60 مصاباً من بإصابات مختلفة حتى الآن".

وأضاف البيان "تم نقل ٢٥ إصابة نقلت الى مستشفى الكرامة اغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و ٢٧ اصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، ٦ منها اصابات شديدة، ٨ إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد".

وأكد بيان الوزارة " استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة".

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