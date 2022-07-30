سیاسة

وزير الصدر يدعو المتظاهرين الى عدم التعدي على مجلس القضاء

إن شئتم إيصال صوتكم "للقضاء العراقي" فلا نرضى بالتعدي عليهم
author_image مظفر مزوري
کوردستان المظاهرات مجلس القضاء وزير الصدر

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير زعيم التيار الصدري اليوم المتظاهرين الى عدم التعدي على مجلس القضاء.

وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي في تغريدة له على موقع تويتر "إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم".

وأضاف وزير الصدر قائلاً " نزاهة واستقلالية القضاء مطلبنا".

وأقدم المتظاهرون من انصار زعيم التيار الصدري في وقت سابق على اسقاط بعض الكتل الكونكريتية المطوقة للمنطقة الخضراء، في محاولة للدخول اليها.

وبعد اقتحام الخضراء، اعلن التيار الصدري، اليوم السبت، عن عزمه إقامة مجلس عزاء حسيني داخل بناية مجلس النواب بمناسبة حلول شهر محرم.

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، دعا إلى حماية المتظاهرين والتزام السلمية.

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