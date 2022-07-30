سیاسة

الحلبوسي يوجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين

ودعا المتظاهرين الى " الحفاظ على سلمية التظاهر"
author_image مظفر مزوري
العراق محمد الحلبوسي مجلس النواب المظاهرات

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين، ودعا المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهر.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب "ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين او المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين".

ودعا المتظاهرين الى " الحفاظ على سلمية التظاهر".

وأضاف البيان "أن رئيس البرلمان وجه بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة".

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