سیاسة

بالفيديو | انطلاق مراسم إعادة رفات 100 من البارزانيين المؤنفلين

سيوارى يوم غد الأحد رفات البارزانيين المؤنفلين إلى مثواهم في منطقة بارزان
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کوردستان رفات البارزانيين أنفلة البارزانيين كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم السبت في إقليم كوردستان المراسم الرسمية لإعادة رفات مئة آخرين من البارزانيين المؤنفلين في صحراء جنوب العراق.

وحضر المراسم، التي أُقيمت في أربيل، الرئيس مسعود بارزاني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وسيوارى يوم غد الأحد رفات البارزانيين المؤنفلين إلى مثواهم في منطقة بارزان.

ونُظمت المراسم بالتزامن مع ذكرى الحملة التي نفذها النظام السابق في 31 تموز يوليو 1983، ضد منطقة بارزان مما أزهق أرواح آلاف من البارزانيين العُزل.

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