سیاسة

الحلبوسي يعلن تعليق عقد جلسات البرلمان العراقي "إلى إشعار آخر"

دعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات
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رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
العراق الحلبوسي العراق مظاهرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر بعد أن اقتحمه الصدريون للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال الحلبوسي في بيان "من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية تقرَّر تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر".

ودعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة".

كما دعا القادة والكتل السياسية إلى "لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية".

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