سیاسة

المبعوثة الأممية تستذكر أنفلة البارزانيين وتؤكد: العراق يمر بمنعطف مهم

"يمر العراق وإقليم كوردستان الآن بلحظات ومنعطف مهم".
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المبعوثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت
المبعوثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت
کوردستان بلاسخارت أنفلة البارزانيين كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت المبعوثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم السبت إن أنفلة البارزانيين كانت محاولة من النظام العراقي السابق لإبادة الكورد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العراق وإقليم كوردستان يمران الآن بمنعطف مهم.

وأضافت بلاسخارت في كلمة لها خلال مراسم إعادة 100 من رفات البارزانيين المؤنفلين "علينا دائماً أن نتفهم الوضع العصيب الذي مرّت به عائلات المؤنفلين".

وأشارت إلى أن عملية الأنفال هي إبادة ومحاولة للقضاء على الشعب الكوردي، وقالت "نحن حضرنا هنا اليوم لتكريم هؤلاء الضحايا، حتى لا تتكرر هذه الحوادث".

وتابعت "يمر العراق وإقليم كوردستان الآن بلحظات ومنعطف مهم".

وأعربت بلاسخارت عن تضامنها وتعاطفها في يوم إحياء ذكرى الضحايا المؤنفلين، مؤكدة أن هذه خطوة للتصدي لكل من يمارسون هذه السلوكيات تجاه الإنسان.

 

 

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