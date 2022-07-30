العامري يدعو الصدر للحوار.. والمالكي يتحدث عن "أجواء مرعبة"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس ائتلاف الفتح القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري اليوم السبت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الحوار الجاد لتجنيب البلاد أي مخاطر محتملة.

وقال العامري في بيان "أدعو مخلصاً أخانا العزيز سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الحوار الجاد مع الأخوة في الاطار التنسيقي، لإيجاد مخرج لما وصلت إليه العملية السياسية من انسداد سياسي والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد أي مخاطر محتملة".

إلى ذلك، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن "تداعيات أحداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية وإشاعة أجواء الرعب والخوف من المجهول الأمني والسياسي والاقتصادي، تدعوني إلى أن أوجه ندائي صادقاً مخلصاً إلى الإخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية".

وأضاف أن "جمهورنا وقع تحت ضغط الأزمة التي أضحت نتائجها مخيفه لأنها تسلب امنهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة، وان المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار، وتصحيح المسارات، من اجل الانطلاق في عملية إعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة".

وتابع "أعلنوا لجماهيركم أنكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما إذا تدخل السلاح بدل التفاهم، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطة القضائية، وليعلم الجميع أنه لن يوقف التداعي في العراق إلا الحوار والتسامح بين أطراف العملية السياسية".