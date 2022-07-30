سیاسة

الإطار التنسيقي يؤجل مظاهراته المضادة لاحتجاجات الصدريين

حاول أنصار الصدر اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة التحضيرية لتظاهرات "الدفاع عن الشرعية الدستورية" التابعة للإطار التنسيقي تأجيل تظاهراتها المضادة لاحتجاجات الصدريين.

وكان من المفترض أن يطلق الإطار التنسيقي تظاهراته يوم غد، إلا أن قادة الإطار أصدروا بيانات متلاحقة دعوا فيها إلى ضبط النفس والحوار.

وقالت اللجنة في بيان "بناءً على بيانات الأخوة قادة الإطار التنسيقي وتدخل شيوخ العشائر الكريمة ورجال الدين الأفاضل تقرر تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها".

واقتحم الصدريون البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال أسبوع في تصعيد جديد لأزمة سياسية تلحق الضرر الأكبر ببلاد لا تزال تئن من الأزمات.

وحاول أنصار الصدر اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى، لكن قادة التيار الصدري منعوهم من ذلك، من ذلك وقالوا إن عليهم الاعتصام داخل البرلمان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف