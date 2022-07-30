الإطار التنسيقي يؤجل مظاهراته المضادة لاحتجاجات الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة التحضيرية لتظاهرات "الدفاع عن الشرعية الدستورية" التابعة للإطار التنسيقي تأجيل تظاهراتها المضادة لاحتجاجات الصدريين.

وكان من المفترض أن يطلق الإطار التنسيقي تظاهراته يوم غد، إلا أن قادة الإطار أصدروا بيانات متلاحقة دعوا فيها إلى ضبط النفس والحوار.

وقالت اللجنة في بيان "بناءً على بيانات الأخوة قادة الإطار التنسيقي وتدخل شيوخ العشائر الكريمة ورجال الدين الأفاضل تقرر تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها".

واقتحم الصدريون البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال أسبوع في تصعيد جديد لأزمة سياسية تلحق الضرر الأكبر ببلاد لا تزال تئن من الأزمات.

وحاول أنصار الصدر اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى، لكن قادة التيار الصدري منعوهم من ذلك، من ذلك وقالوا إن عليهم الاعتصام داخل البرلمان.