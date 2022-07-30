العبادي يدعو للحوار ويبدي استعداده للتقريب بين الإطار والتيار

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم السبت الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى الحوار إنقاذاً "من الفتن".

وقال العبادي في بيان "من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة إلى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح أبناءه هو الكلمة السواء التي يجب أن نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات".

وأضاف "أملي من الأخوة والكتل جميعاً، اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد".

وتابع العبادي قائلاً "من هذا المنطلق نعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر بين الأخوة للخروج من عنق الأزمة، وابعاد الوطن والمواطنين عن أي فتنة لا سمح الله".