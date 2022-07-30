سیاسة

العبادي يدعو للحوار ويبدي استعداده للتقريب بين الإطار والتيار

"أملي من الأخوة والكتل جميعاً، اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة"
author_image Kurdistan24 اربیل
حيدر العبادي
حيدر العبادي
العراق العبادي العراق مظاهرات الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم السبت الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى الحوار إنقاذاً "من الفتن".

وقال العبادي في بيان "من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة إلى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح أبناءه هو الكلمة السواء التي يجب أن نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات".

وأضاف "أملي من الأخوة والكتل جميعاً، اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد".

وتابع العبادي قائلاً "من هذا المنطلق نعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر بين الأخوة للخروج من عنق الأزمة، وابعاد الوطن والمواطنين عن أي فتنة لا سمح الله".

 

 

موضوعات ذات صلة
العراق

العامري يدعو الصدر للحوار.. والمالكي يتحدث عن "أجواء مرعبة"
  55 دقائق
کوردستان

المبعوثة الأممية تستذكر أنفلة البارزانيين وتؤكد: العراق يمر بمنعطف مهم
  1 ساعة
العراق

الحلبوسي يعلن تعليق عقد جلسات البرلمان العراقي "إلى إشعار آخر"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف